Fethiye'de sürpriz sağanak sel getirdi: ev ve tarım arazileri etkilendi

Fethiye'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi:

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak, sulama kanallarının taşmasına ve yerleşim ile tarım alanlarında su baskınlarına neden oldu. Yağış kısa sürede yoğunlaşınca bölge yaşamı etkilendi.

Etkilenen mahalleler ve zarar tespiti:

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Karagedik ve Çiftlik Mahalleleri'nde sulama kanallarının dolup taştığını belirtti. Kaymakam Akkaya, "Akşam üzerine doğru deniz üzerinde oluşan sürpriz bir hava olayı üzerine çok şiddetli, çok kısa sürede çok şiddetli yağış aldık. Karagedik ve Çiftlik Mahallelerinde sulama kanallarımız doldu ve taştı. Bazı evlere, seralara ve tarım arazilerine girdi. Zarar gören iki ev tespitimiz var şu anda. Ama çalışmalarımız devam edecek. Şu anda yağış kesildi, çok şükür. Herhangi bir can kaybımız olmadı. Zararların telafisi için de devletimiz çalışacaktır. Bütün halkımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun." dedi.

Yetkililer, şu ana dek iki evte zarar tespit edildiğini; seralar ve tarım arazilerinin de selden etkilendiğini bildirdi.

Ekip müdahalesi ve ulaşım çalışmaları:

Ekipler sahada çalışıyor; hasar tespit ve müdahale faaliyetleri devam ediyor. Yağış sonrası oluşan heyelan nedeniyle kapanan Çenger yolunun ekipler tarafından tekrar ulaşıma açılacağı duyuruldu.

Kaymakamlık, yağışın kısa sürede etkili olduğunu vurgulayarak herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu ve zararların telafisi için devletin çalışma yürüteceğini açıkladı. Bölge halkına geçmiş olsun dileği iletildi.

MUĞLA’NIN FETHİYE İLÇESİNDE AKŞAM SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN ANİ VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ. YAĞIŞ NEDENİYLE SULAMA KANALLARI TAŞARKEN, TARIM ARAZİLERİ İLE BAZI EV VE SERALARI SU BASTI