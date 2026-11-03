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İlkadım’da sokak sürprizi: binaya giren maymun itfaiyeye yakalandı

İlkadım’daki Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden gelen ihbarlar sonrası itfaiye ekipleri müdahale etti; binaya giren maymun yakalanıp koruma altına alındı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 23:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlkadım’da sokak sürprizi: binaya giren maymun itfaiyeye yakalandı

İlkadım’da maymun paniği

Samsun’un İlkadım ilçesinde sokakta görülen bir maymun, mahalle sakinlerinin ihbarıyla gündeme geldi. İhbarlar Kıran ve Çatalarmut mahallelerinden ulaşınca Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Müdahale ve yakalama:

Ekipler, Kıran Mahallesi’nde bir binaya girdiği belirlenen hayvanı kısa sürede tespit etti. Yapılan kontrollü müdahale sonucu maymun yakalanarak vatandaşların ve hayvanın güvenliği gözetilerek koruma altına alındı.

Sonrasında atılan adımlar:

Olayı takip eden yetkililer, durumun büyümesini önlemek için çevrede önlemler aldı ve sakinleri bilgilendirdi. Yakalanan maymunun kimlik ve sağlık kontrolleri için gerekli işlemler yapılmak üzere yetkili kuruluşlara teslim edildi.

İnceleme başlatıldı:

Olayla ilgili olarak ilgili birimler tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, benzer vakaların tekrarlanmaması için çevresel faktörlerin ve hayvanın kaynağının araştırılacağını bildirdi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE SOKAKTA GÖRÜLEN MAYMUN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE SOKAKTA GÖRÜLEN MAYMUN, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YAKALANARAK KORUMA ALTINA ALINDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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