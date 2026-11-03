Gümüşhane’de zincirleme kaza: üç sürücü yaralandı, bir otomobil hurdaya döndü

kaza nasıl gerçekleşti:

Gümüşhane İnönü Mahallesi Mordut mevkiinde meydana gelen kazada, Bayburt istikametinden şehir merkezine seyreden O.S. yönetimindeki 06 FLM 261 plakalı SUV araç ile kent merkezinden Bayburt istikametine ilerleyen ve karşı şeride geçmeye çalışan Z.K. idaresindeki 29 AAN 423 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle SUV savrularak yol üzerinde ilerledi ve önce Ş.Ş. yönetimindeki 29 T 0001 plakalı ticari taksiye, ardından yol kenarında park halinde bulunan 29 AE 965 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil hurdaya döndü; diğer araçlarda ise önemli maddi hasar oluştu.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazada üç sürücü yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın etkisiyle yolun bir bölümünde ulaşımda aksama yaşandı; güvenlik güçleri olay yerinde önlem alarak trafik akışını sağladı. Hasarın boyutu ve araçlardaki durum ekiplerin incelemesiyle belirlendi.

soruşturma ve süreç:

Emniyet ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Sürücülerin beyanları, araçların plakaları ve çarpışma yerindeki izler esas alınarak kaza nedeni tespit edilmeye çalışılıyor. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

GÜMÜŞHANE’DE 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI. ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE TOFAŞ MARKA OTOMOBİL HURDAYA DÖNERKEN DİĞER ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.