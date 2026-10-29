Biga'da sağanağın izleri: cadde ve sokaklar suyla kaplandı

Biga'da sağanak etkisini gösterdi:

Çanakkale'nin Biga ilçesinde meteorolojinin uyarısını takiben etkili olan sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren görülen kuvvetli yağış sonucu birçok cadde ve sokak suyla doldu.

Etkilenen mahalleler ve ulaşım:

Özellikle Cumhuriyet Mahallesi ile Yeniceköy ve Çiçeklidede mahallelerinde ana arterler dahil sokaklar adeta göle dönüştü. Bu durum nedeniyle araçlar sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti ve sürücüler yavaşlamak zorunda kaldı.

Vatandaş tepkisi ve dikkat çeken anlar:

Alt yapının yetersiz kalması, vatandaşlar arasında yoğun bir tepkiye yol açtı; birçok kişi belediyeden daha etkin önlem alınmasını talep etti. Sokak görüntüleri arasında, bir vatandaşın biriken yağmur suyuna olta atarak dikkat çeken anlar yaşaması sosyal medyada konuşulan kareler arasına girdi.

Yetkililerce yapılan uyarıların ardından bölgedeki yağışın yerel yaşamı olumsuz etkilediği görülürken, vatandaşlar kısa vadeli drenaj ve altyapı iyileştirmeleri beklentisini sürdürdü.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ. BAZI MAHALLELERDEKİ ALT YAPININ YETERSİZ KALMASINA VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ. BİR VATANDAŞIN SOKAKTA BİRİKEN YAĞMUR SUYUNA OLTA ATTIĞI GÖRÜLDÜ.