Hatay'da inşaatın tepesinde intihar girişimi son anda önlendi

Olayın detayları:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde, inşaat halindeki 7 katlı binanın en üst katına çıkan görevinden izne ayrılan genç, intihara kalkıştı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu derhal yetkililere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi ve olay yerine ekip sevk edildi. Güvenlik nedeniyle çevrede önlem alındı ve alanın güvenliği sağlandı.

Ekiplerin müdahalesi:

Olay yerine ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, genç ile iletişim kurmak için koordineli şekilde çalıştı. Ekiplerin yürüttüğü ikna çabaları yaklaşık 2 saat sürdü ve bu süre zarfında genç binanın tepesinden vazgeçirildi.

İtfaiye ekipleri güvenlik tedbirleri alırken, polis ekipleri gençle sakin bir diyalog kurmaya çalıştı; sağlık ekipleri ise gerekli olabilecek müdahaleye hazır bekledi.

Son durum:

Yaşadığı sorunlar nedeniyle intihara kalkıştığı öğrenilen genç, sağlık kontrolleri için alınarak hastaneye götürüldü. Olayla ilgili olarak emniyet birimleri ve sağlık ekipleri gerekli işlemleri başlattı.

HATAY’DA ASKERLİK YAPTIĞI ALAYDAN SILA İZNİNE ÇIKAN MEHMETÇİK, İNŞAAT HALİNDEKİ 7 KATLI BİNANIN EN ÜST KATINDA İNTİHARA KALKIŞTI. MEHMETÇİK, YAKLAŞIK 2 SAAT SÜREN İKNA ÇALIŞMALARI SONUCU İNTİHARDAN VAZGEÇİRİLDİ.