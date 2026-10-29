Cumhuriyetin 103. yılı: Türkiye yarınlara daha güçlü yürüyecek

Erdoğan'ın 103. yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetin 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı video mesajında ülkenin bugünkü konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mesajında, son 24 yılda özellikle savunma sanayii, enerji, ulaştırma ve diplomasi alanlarında kaydedilen mesafelere dikkat çekti ve bu kazanımların müessir ve müreffeh Türkiye hedefinin kilometre taşları olduğunu söyledi.

Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel ve küresel açıdan zorlu bir dönemde istikrarını koruduğunu vurgulayan Erdoğan, anlaşmazlıkların çözümü için üstlenilen sorumluluğun süreceğini belirtti. Erdoğan, millî dayanışma vurgusunu öne çıkararak "Türkiye hamdolsun bugün dünden daha güçlüdür" ifadesini kullandı ve "İnşallah yarın çok daha güçlü, çok daha itibarlı, her alanda çok daha etkin olacaktır" dedi.

Birlik, mücadele ve milli irade:

Erdoğan, Cumhuriyetin kuruluşunu Türk milletinin bağımsızlık iradesinin, hür yaşama kararlılığının ve kendi geleceğini tayin etme azminin en güçlü nişanesi olarak nitelendirdi. Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki Milli Mücadele'den söz ederek, "Milli Mücadele, birlik ve beraberlik içinde kenetlenen bir milletin, en zor şartlarda dahi neleri başarabileceğini bütün dünyaya göstermiştir" dedi. Bu zaferin yalnızca bir milletin kaderini değiştirmekle kalmadığını, aynı zamanda milli iradenin gücünü tarihe nakşettiğini belirtti.

Mesajında, cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçenleri, silah arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarını ve vatan uğruna hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ifade eden Erdoğan, gazilere şükranlarını sundu.

Gelecek hedefleri ve kutlama sözleri:

Erdoğan, 86 milyonun ortak değerler etrafında kenetlenmesiyle Türkiye Yüzyılı hedefinin kuvveden fiile geçirileceğini söyledi. Ülkenin kendi teknolojisini geliştirdiğine, savunma kabiliyetlerini artırdığına, enerji arz güvenliğini güçlendirdiğine ve ulaştırma altyapısını çağın gereklerine göre yenilediğine dikkat çekti. Bu ilerlemelerin ülkeyi "daha güçlü bir geleceğe doğru emin adımlarla" taşıdığını belirtti.

Ayrıca Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ve dünyanın farklı yerlerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti. Yurt dışı misyonlarında bayram sevincine ortak olan misafirlere şükranlarını iletti ve gönül coğrafyasındaki dost ve kardeşlere muhabbetle selam gönderdi.

Erdoğan, dünyada ve bölgede barış için çaba gösterme kararlılığını yineleyerek, "Dünyada barış, bölgede barış ve yurtta barış şiarıyla barış için, adalet için gayret göstermeye bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. Mesajını, "Rabbim milletçe yolumuzu, bahtımızı açık etsin" dileği ve "Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun" sözleriyle tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye hamdolsun bugün dünden daha güçlüdür"