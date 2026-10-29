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Hakkâri'de kontrolden çıkan minibüs dereye yuvarlandı, 20 düzensiz göçmen yaralandı

Erziki mevkisinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs kontrolden çıkarak dereye uçtu; 20 kişi yaralandı, Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 09:01

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hakkâri'de kontrolden çıkan minibüs dereye yuvarlandı, 20 düzensiz göçmen yaralandı

Kaza ve olay yeri:

Hakkâri kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan bir minibüs, iddialara göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Erziki Deresi'ne uçtu.

Kazada minibüste bulunan 20 düzensiz göçmen yaralandı. Olayın, Akbulut köyü yolunda meydana geldiği bildirildi.

Müdahale ve yaralıların durumu:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, jandarma ekiplerinin eşliğinde ambulanslarla Hakkâri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldığı ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi.

HAKKÂRİ’DE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEREYE UÇMASI SONUCU 20 KİŞİ...

HAKKÂRİ’DE DÜZENSİZ GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜSÜN KONTROLDEN ÇIKARAK DEREYE UÇMASI SONUCU 20 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR, JANDARMA EKİPLERİNİN EŞLİĞİNDE AMBULANSLARLA HAKKÂRİ DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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