Kayıp tabela gecesi: dereye düşen sürücü konuşma yetisini geri kazandı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde akşam saatlerinde kamyonetiyle dereye uçan sürücü Mehmet Ataş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayın hemen ardından yaşadığı şok nedeniyle bir süre konuşmakta güçlük çeken Ataş, günler sonra konuşma yetisini yeniden kazandığını açıkladı.

Kaza anı ve kurtarma:

Kaza, Kumlu ilçesi Gülova Mahallesi civarında meydana geldi. İşten evine döndüğü sırada kamyoneti dereye uçan Ataş'ın kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, su içinde kalan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti ve Ataş, ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Olayı anlatan Ataş, kazanın nedeni olarak yolda uyarıcı tabela bulunmamasını öne sürdü ve yaşadığı anları şöyle dile getirdi: "Akşam saat 20.00 sıralarında Reyhanlı’dan ana yol üzerinden şirketin bulunduğu istikamete doğru geliyordum. Yolda herhangi bir tabela olmadığı ve aracın farları yolu yeterince uzağı göstermediği için bir anda suyu fark etmedim ve aracımla suyun içine uçtum. O sırada sağa sola hareket ederek kurtulmaya çalıştım ama saatlerce suda kaldım. Bağıra çağıra yardım istedik ancak sesimizi duyan olmadı. Bunun üzerine kendi çabamızla kurtulmaya çalıştık. Aracın arkasında bir kürek gördüm. Kürekle suyu kontrol ederek yavaş yavaş sürünerek yola çıkmayı başardım. Yola çıktıktan sonra orada oturup bekledim. Bir araç gelince bağırarak yardım istedim. Araçtaki arkadaşlar bana yardımcı oldu. Kendilerinden Kadir’i veya diğer arkadaşımı aramalarını istedim. Hemen şirkete haber verdiler. Müdürlerimiz, şoförlerimiz ve tamircilerimiz geldi. Hepsi sağ olsun, bize yardımcı oldu. Ailem de olay yerine geldi. Ardından ambulanslarla hastaneye götürüldük."

Sonrası ve alınan önlemler:

Kazanın hemen ardından yaşadığı şok nedeniyle bir süre konuşma sorunları yaşayan Ataş, taburcu edildikten sonra sağlık durumunun düzeldiğini ve sesinin yavaş yavaş yerine geldiğini belirtti. "Şükürler olsun, şimdi sesim yavaş yavaş düzeliyor ve daha rahat konuşabiliyorum" diyen Ataş, kazada su içinde uzun süre kaldığını, sesinin kısılmasının ve ayaklarındaki kas sorunlarının buna bağlı olduğunu ifade etti.

Ataş, aynı bölgede kazasının olduğu gün toplam üç kaza yaşandığını vurgulayarak olayın temel sebeplerinden birinin uyarı tabelalarının eksikliği olduğunu söyledi. "Benim kazamdan sonra aynı yerde bir kaza daha meydana geldi ve aynı gün toplam üç kaza yaşandı. Bunun sebebinin yolda tabela olmaması olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanan Ataş, kazanın ardından bölgeye tabela konulduğunu ve yetkililerin gerekli önlemleri aldığını belirtti.

Olayla ilgili kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve çevredeki vatandaşların yardımı, çevredeki riskin azaltılması için atılan adımların takip edildiğini gösteriyor. Mehmet Ataşın ifadeleri ve son durumuna ilişkin yetkililerce alınan önlemler, benzer kazaların tekrarının önüne geçilmesine yönelik adımların atıldığını işaret ediyor.

Haberde adı geçen yer, süre ve müdahale bilgileri olayın taraflarının beyanlarına dayanmaktadır ve Ataş'ın şikâyetleri doğrultusunda bölgeye uyarı tabelası konulduğu ifade edilmiştir.

MEHMET ATAŞ