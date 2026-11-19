Kaza bilgileri:

Kaza, Bilecik Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yasin Ü. idaresindeki 11 ACF 469 plakalı motosiklet ile Osman Ü. yönetimindeki 77 ABF 937 plakalı otomobil çarpıştı. Olay, çift taraflı yaralanmalı trafik kazası olarak kayda geçti.

Müdahale ve tedavi:

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsüne ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve sürücü daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnceleme:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİLECİK’TE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI