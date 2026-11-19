operasyon ve yakalanma:

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışması kapsamında, Abak Mahallesi'nde H.K. (55) tespit edilerek yakalandı. Yapılan tespitlerde şahsın hakkında birden fazla suçtan kesinleşmiş hüküm bulunduğu bildirildi.

suçların niteliği:

Kayıtlara göre H.K., "bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" başta olmak üzere toplam 4 ayrı suçtan aranıyordu. Soruşturma ve mahkeme süreçleri sonucunda şahsa verilen cezaların kesinleştiği belirtildi.

yakalanan hükümlüye ilişkin işlem:

Yetkililer, H.K.'nin toplam 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu açıkladı. Jandarma ekipleri, aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, yakalanan hükümlü hakkında gerekli yasal işlemlere başlandığı bildirildi.

AYDIN’IN KARPUZLU İLÇESİNDE 4 AYRI SUÇTAN HAKKINDA TOPLAM 10 YIL 6 AY 15 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI.