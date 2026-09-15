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Bilecik Beyce Köyü mevkisinde kaza: motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

Bilecik'in Beyce Köyü mevkiinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücü E.E.S. hafif yaralandı; jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik Beyce Köyü mevkisinde kaza: motosiklet sürücüsü hafif yaralandı

kaza ayrıntıları:

Bilecik merkeze bağlı Beyce Köyü mevkiinde karayolunda seyir halindeyken bir hafif ticari araç ile bir motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, karayolunda ilerleyen 20 ARH 256 plakalı motosikleti kullanan E.E.S. ile karşı şeritte seyreden 11 ABU 787 plakalı hafif ticari aracı kullanan R.B. araçların karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

müdahale ve inceleme:

Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak sağlık ekipleri tarafından değerlendirilmesini sağladı. Yaralanmanın hafif olduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı ve kazanın oluş sebeplerinin tespiti için çalışma yürütüyor.

Önemli ayrıntılar: Kaza ile ilgili isim, plaka ve yer bilgileri yetkililerce kayıt altına alındı; soruşturma devam ediyor.

BİLECİK&#039;TE HAFİFİ TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, 1 KİŞİ YARALANDI

BİLECİK'TE HAFİFİ TİCARİ ARAÇ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI, 1 KİŞİ YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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