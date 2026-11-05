Düziçi'nde gece operasyonu: Berke Baraj Yolu heyelanın ardından yeniden açıldı

yol gece boyunca kapalı kaldı:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Berke Baraj Yolunda heyelan meydana geldi. Çoklu köyü çıkışında dağdan kopan toprak ve kaya parçalarının yola sürüklenmesi sonucu güzergâh ulaşıma kapandı.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile hızlı bir müdahaleye başladı. Yoğun yağış koşullarına rağmen çalışmalar gece boyunca aralıksız sürdürüldü.

çalışmanın ayrıntıları:

Ekipler, yolda biriken toprak ve büyük kaya parçalarını iş makineleriyle ilerleyerek temizledi. Güvenli geçiş için yol yüzeyi ve kenarındaki çökmeler kontrol edilip, gerekli temizlik çalışmaları tamamlandı. Müdahale sonuçları sabaha karşı alanda trafiğin yeniden açılmasına imkan verdi.

ulaşım ve güvenlik değerlendirmesi:

Heyelan nedeniyle geçici olarak kapatılan güzergâhın açılmasıyla bölgedeki ulaşım normale döndü. Yetkililer, benzer olaylara karşı özellikle aşırı yağış dönemlerinde dikkatli olunması ve zarar gören kesimlerde kontrol çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

HEYELANDA ULAŞIMA KAPANAN BERKE BARAJ YOLU, EKİPLERİN GECE BOYUNCA SÜREN ÇALIŞMASININ ARDINDAN YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI.