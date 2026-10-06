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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine göz hekimliği takviyesi: Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner göreve başladı

Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz polikliniğinde hasta kabulüne başladı; eksik poliklinik atamaları sürecek.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine göz hekimliği takviyesi: Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner göreve başladı

Yeni atama ve hasta kabulü:

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'ne atanan Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner hasta kabulüne başladı. Atama, polikliniğin günlük hasta trafiğine doğrudan katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hastane yetkilileri, yeni görevlendirmenin poliklinikteki hizmet sürekliliğini güçlendireceğini ve randevu süreçlerinin düzenlenmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

Hastanede devam eden atama süreci:

Hastane yönetimi, mevcut açıklamada eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda öncelikli ihtiyaçların saptanarak kadro takviyelerinin planlanacağı ifade edildi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması amacıyla sürecin takip edileceği ve yeni atamaların ihtiyaca göre kademeli olarak yapılacağı vurgulandı.

DOÇ. DR. MEHMET CEM SABANER HASTA KABULÜNE BAŞLADI

DOÇ. DR. MEHMET CEM SABANER HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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