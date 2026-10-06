Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine göz hekimliği takviyesi: Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner göreve başladı

Yeni atama ve hasta kabulü:

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'ne atanan Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner hasta kabulüne başladı. Atama, polikliniğin günlük hasta trafiğine doğrudan katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hastane yetkilileri, yeni görevlendirmenin poliklinikteki hizmet sürekliliğini güçlendireceğini ve randevu süreçlerinin düzenlenmesine yardımcı olacağını belirtiyor.

Hastanede devam eden atama süreci:

Hastane yönetimi, mevcut açıklamada eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceğini duyurdu. Bu kapsamda öncelikli ihtiyaçların saptanarak kadro takviyelerinin planlanacağı ifade edildi.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin artırılması amacıyla sürecin takip edileceği ve yeni atamaların ihtiyaca göre kademeli olarak yapılacağı vurgulandı.

DOÇ. DR. MEHMET CEM SABANER HASTA KABULÜNE BAŞLADI