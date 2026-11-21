Bozüyük'te bilgilendirme çalışmalarının özü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, sahte para ve dolandırıcılık risklerine karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik, Cemalettin Köklü Parkı'nda düzenlendi ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından yürütüldü.

işlenen konular:

Ekipler, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı, sahte para tespiti, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik tedbirleri üzerine bilgilendirme yaptı. Katılımcılara, dolandırıcıların sık başvurduğu yöntemler ve sahte banknotları ayırt etme konusunda pratik ipuçları aktarıldı.

vatandaşa verilen uyarılar:

Çalışmada toplam 47 vatandaşa bilgi verildi ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Yetkililer, şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapılmasını, tanımadıkları kişilerle para veya kişisel bilgi paylaşımından kaçınılmasını ve şüphe duyulan ödemelerde belgelenmiş işlem talep edilmesini önerdi.

Bu tür saha bilgilendirmeleri, toplumun güvenlik farkındalığını artırmayı ve sahte para ile dolandırıcılık vakalarının önlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Polisler, vatandaşların alınan uyarılar doğrultusunda hareket etmesinin, benzer olaylara müdahale ve ihbar süreçlerini hızlandıracağını belirtti.

BİLECİK'TE SAHTE PARA VE DOLANDIRICILIK UYARISI