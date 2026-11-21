Osmaneli'de tır şarampole devrildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen kazada yoldan çıkan bir tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Pamukova-İznik yolu Gaziler Mahallesi mevkiinde gerçekleşti.

Kaza ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, sürücü B.Y. idaresindeki 41 plakalı tır seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazanın oluş şekli ve aracın konumu, bölgedeki kısa süreli trafik aksamasına yol açtı.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı sağlık ekipleri ile jandarma olay yerine sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, nakil işleminin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

BİLECİK'İN OSMANELİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.