Vezirhan'da çocuk tacizi suçundan aranan kişi yakalandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdü. Yapılan planlı çalışmada, Merkez ilçeye bağlı Vezirhan beldesinde aranan bir kişi tespit edildi ve gözaltına alındı.

operasyon ve yakalama:

Çalışma kapsamında hakkında 1 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahıs ele geçirildi. Operasyon, ekiplerin saha çalışması ve kimlik tespitine dayalı takip sonucunda gerçekleşti.

adli süreç ve teslim:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şahıs, adli makamlara sevk edildi. Yapılan yargısal işlem sonrasında E.A., resmî işlemler tamamlanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kamu güvenliğini sağlama ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların süreceği bildirildi.

JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLEN ŞAHIS, BİLECİK M TİPİ KAPALAI CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.