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Bilecik İnhisar'da devrilen araç: sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu

Bilecik İnhisar Akköy Köyü mevkiinde kontrolden çıkan araç devrilirken sürücünün 1,80 promil alkollü olduğu tespit edilip ehliyetine 6 ay el konuldu.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:15

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bilecik İnhisar'da devrilen araç: sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu

Kaza yerinde yaşananlar:

Bilecik'in İnhisar ilçesi Akköy Köyü mevkiinde seyir halindeyken kontrolden çıkan, plakası öğrenilemeyen araç yoldan çıkarak devrildi. Kazayı sürdüren sürücünün O.Y. olduğu belirtildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tespit ve tıbbi bulgular:

Kazanın ardından yapılan alkol muayenesinde sürücünün 1,80 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralanma bildirilmiş olup sürücünün sağlık durumu ve kaza anına ilişkin ayrıntılar yetkili birimlerce kayda geçirildi.

İdari işlem ve uygulanan yaptırımlar:

Olay sonrası trafik ekipleri tarafından sürücünün belgesine işlem yapılarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca sürücüye idari para cezası uygulandı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAPTIĞI KAZA SONRASI EHLİYETİ 6 AY EL KONULDU

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAPTIĞI KAZA SONRASI EHLİYETİ 6 AY EL KONULDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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