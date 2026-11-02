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Huzuru sokakta, güveni hanede büyüterek Türkiye yüzyılı hedeflerine yürüyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya’da muhtarlarla buluştu; muhtarlığın tarihine değinip devletten vatandaşa erişimi güçlendiren hizmet ve güven vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Merve Çelik

Huzuru sokakta, güveni hanede büyüterek Türkiye yüzyılı hedeflerine yürüyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya’da muhtarlarla buluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Aile Korur" temalı programda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarlık kurumunun tarihsel önemine dikkat çeken Bakan Çiftçi, devlet geleneğinde görevin milletin emanetini taşımak anlamına geldiğini vurguladı.

Bakan Çiftçi, konuşmasında görev anlayışının samimiyet, adalet ve emanete sadakatle şekillendiğini belirterek, "Bir yetimin başını okşamak, bir yaşlının duasını almak, darda kalmış bir insanın yükünü hafifletmek, hizmet hayatımızın en kıymetli kazanımlarıdır" ifadelerini kullandı. Siyaset ve idare anlayışında bırakılan iyi bir hatıranın önemine de değindi.

Muhtarlığın tarihi ve yerel yönetimdeki rolü:

Konuşmasında muhtarlık müessesesinin köklerinin Osmanlı Cihan Devleti’ne, kuruluşunun ise 1829 yılına uzandığını hatırlatan Çiftçi, Cumhuriyet dönemiyle birlikte Köy Kanunu çerçevesinde muhtar ve ihtiyar heyetlerinin görevlerinin ayrıntılı biçimde düzenlendiğini söyledi. Bu sürekliliğin temelinde vatandaşın ulaşılabilir ve güvenilir bir muhatap arayışı olduğunu belirtti.

Muhtarların mahallenin sevincini ve hüznünü bilen, vatandaşın ilk başvurduğu kişiler olduğuna dikkat çeken Bakan, bazen bir talebi ilgili makama ulaştırdıklarını, bazen anlaşmazlıkların çözülmesine vesile olduklarını, bazen de kimsenin derdini dinlemediği insanlara destek olduklarını anlattı. Bu sebeple muhtarları mülki idarenin en yakın çalışma arkadaşları olarak gördüklerini ifade etti.

Hizmet ve destek adımları, saha çağrısı:

Bakan Çiftçi, AK Parti hükümeti döneminde muhtarların mali ve sosyal haklarının geliştirildiğini, sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanmasının sağlandığını anlattı. Ayrıca Muhtar Bilgi Sisteminin kurulması, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı'nın oluşturulması ve eğitim ile kurumsal destek mekanizmalarının güçlendirilmesini hizmet anlayışının somut adımları olarak sıraladı.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamasını ve 19 Ekim’in Muhtarlar Günü ilan edilmesini muhtarlara verilen değerin işareti olarak nitelendirdi. Bakan, "Muhtarımızın hizmet gücü arttıkça vatandaşımızın devlete erişimi kolaylaşır, devlet ile millet arasındaki güven bağı kuvvetlenir" dedi.

Yerel saha sorumluluklarına ilişkin uyarılarda bulunan Çiftçi, muhtarlara özellikle yaşlı, muhtaç ve yalnız kalan vatandaşların durumunu izlemeleri, ihtiyaç sahibinin izzetini koruyarak yardım ulaştırmaları çağrısında bulundu. Ayrıca uyuşturucuyla mücadele, gençlerin korunması, aile desteği ve afet hazırlıkları gibi alanlarda muhtarların dikkat ve gayretinin önemli olduğunu vurguladı.

Bakan Çiftçi, toplantıda şunları kaydetti: "Türkiye Yüzyılı hedeflerimize, huzuru her sokakta, güveni her hanede büyüterek ulaşabiliriz." Ayrıca "Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda da milli birliğimizi tahkim edecek, ortak geleceğimize hep birlikte sahip çıkacağız. İçişleri Bakanlığı olarak taleplerinizi dinlemeye, çözüm üretmeye, meselelerinizi takip etmeye ve hizmet yolunda yanınızda olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da muhtarların ve teşkilatların fedakârlığına işaret ederek, "Konya’mızın bugün ulaştığı noktada merkezi idaremizin desteği, belediyelerimizin gayreti, teşkilatlarımızın ve muhtarlarımızın fedakarlığıyla oluşan güçlü bir birliktelik vardır" dedi. Altay, şehrin gücünü yatırımlardan çok, ortak sorumluluk paylaşan insanlardan aldığını ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan muhtarlık müessesesinin kıymetini vurgularken, Konya Valisi İbrahim Akın da muhtarların devlet teşkilatının en hayati kılcal damarlarından biri olduğunu belirtti: "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerinde ilk başvurduğu merci siz muhtarlarımızdır. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlığımızın verdiği tarihi değer sayesinde muhtarlarımız, idari mekanizmamızın merkezinde çok daha mühim bir konuma ulaşmışlardır."

Toplantı, muhtarlarla doğrudan iletişim, taleplerin dinlenmesi ve saha ihtiyaçlarının tespitine dönük adımların teyidiyle sona erdi.

KONYA’YA GELEN İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ’NDE MUHTARLA...

KONYA’YA GELEN İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ’NDE MUHTARLA BULUŞTU.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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