Bilecik kaldırımları çocukların renklerine büründü

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan çocuklar, kurum personeli eşliğinde gerçekleştirilen kaldırım boyama etkinliğinde kaldırımları rengârenk çizimlerle süsledi. Etkinlik, çocukların el becerilerini ve hayal güçlerini açığa çıkardığı kadar, kurum içi dayanışma ve toplumsal görünürlük açısından da dikkat çekti.

etkinlikteki görsellik ve katılım:

Minikler, farklı renk ve formlarla kaldırımlara çizimler yaparak sokaklara neşe kattı. Çizimlerde hayvan figürleri, çiçekler ve oyun temaları öne çıktı; çocukların çalışmaları çevredeki vatandaşların da ilgisini çekti ve olumlu tepkiler aldı.

kurumsal amaç ve destek:

Bilecik Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmesi hedefiyle planlandı. Faaliyetin örgütlenmesinde kurum personelinin aktif rol aldığı belirtildi.

Nejat İlhan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çocuklarımızın mutluluğu ve gelişimi bizim için her şeyden önemli. Onların hayal güçlerini ortaya çıkarabilecekleri, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz".

Etkinlik, katılımcılarda ve izleyenlerde olumlu duygular bırakarak sona erdi; çocuklar hem eğlendi hem de yaşadıkları çevreye somut bir iz bıraktı.

KORUMA ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KALDIRIMLARI RENKLENDİRDİ