Bozüyük şehir müzesine ziyaret

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve bakım altında bulunan erkek çocuklar için düzenlenen kültürel gezi kapsamında, katılımcılar Bozüyük Şehir Müzesi'ni gezdi. Ziyaret sırasında çocuklar, ilçenin geçmişten günümüze uzanan tarihî, kültürel ve sosyal değerleri hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

gezi programı ve hedefleri:

Program, çocukların yaşadıkları çevrenin tarihini tanımaları ve kültürel mirasa ilişkin farkındalık kazanmalarını hedefledi. Rehberli tur ve sergi incelemeleriyle katılımcıların tarih bilinci, sosyal duyarlılık ve kültürel bağlarının güçlendirilmesi amaçlandı.

il müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan ziyaretin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın yaşadıkları şehrin tarihini ve kültürel değerlerini tanımalarını önemsiyoruz. Bu tür gezilerle hem öğrenmelerini hem de sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz"

Etkinlik, koruma altındaki çocukların eğitim ve sosyal gelişimine yönelik çalışmaların bir parçası olarak planlandı ve benzer gezilerin devam etmesi hedefleniyor.

ÇOCUKLARDAN BOZÜYÜK ŞEHİR MÜZESİ’NE KÜLTÜREL GEZİ