hafta özetleri ve genel tablo

Bilecik U14 Gençler Ligi'nde A ve B gruplarında oynanan 2. ve 3. hafta müsabakaları tamamlandı. Öne çıkan isim 1299 Bilecikspor oldu; takım, üç maçta fileleri 32 kez havalandırırken kalesini de gole kapattı. Bu performansla 3'te 3 yapıp 9 puan toplayan 1299 Bilecikspor, liderliğini sürdürdü.

1299 Bilecikspor'un maç performansı:

A Grubu'nda 1299 Bilecikspor, ligin ikinci haftasında kendi evinde Vezirhanspor'u 11-0 mağlup etti. Üçüncü haftada ise Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 10-0 yenerek toplamda üç maçta kalesini gole kapattı ve rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Bu seri, takımın hücum etkinliğini ve savunmadaki disiplinini bir arada gösteriyor. 1299 Bilecikspor'u aynı puanla takip eden ekip ise Vitraspor oldu; Bilecik Gençlerbirliği Spor ise grupta 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

a grubu diğer sonuçları ve gelecek haftanın programı:

A Grubu'nda diğer sonuçlar şöyle gerçekleşti: Bilecik Gençlerbirliği Spor, 1969 Bilecikspor Kulübü karşısında 3-1 galip gelirken, Vitraspor kendi evinde Söğütspor'u 5-0 yendi. Üçüncü haftada Vezirhanspor, Söğütspor'u 4-0 geçerken, 1969 Bilecikspor kendi evinde Vitraspor'a 8-0 yenildi ve üç maçta galibiyet alamadı. Ligin 4. haftasında program ise şu şekilde: Cumartesi günü Vitraspor - Bilecik Gençlerbirliği Spor, pazar günü ise Söğütspor - 1299 Bilecikspor ve Vezirhanspor - Bilecik Gençlerbirliği Spor karşılaşmaları oynanacak.

b grubu mücadeleleri:

B Grubu'nda da dengeli ve yüksek skorlu maçlar görüldü. İkinci haftada Osmaneli derbisinde Osmanelispor, Lefke Birlikspor'a 0-9 yenilirken, 4 Eylülspor kendi evinde Bozüyük Gücüspor'u 5-0 mağlup etti. Beş takımlı grupta ikinci haftayı BFA BAY geçti. Üçüncü haftada Bozüyük Gücüspor, Osmanelispor'u 8-0 yenerken, BFA zorlu maçta 4 Eylülspor karşısında 3-0 galip geldi. Üçüncü haftayı Lefke Birlikspor BAY geçirdi. Ligin 4. haftasında programda Cumartesi günü Lefke Birlikspor - Bozüyük Gücüspor, pazar günü ise Osmanelispor - BFA yer alıyor; bu haftayı 4 Eylülspor BAY geçecek.

Genel olarak ligde erken dönemde farklı skorlar ve bazı takımların güçlü başlangıcı dikkat çekiyor. 1299 Bilecikspor'un hem hücum gücü hem de savunma disiplini, grubun kaderini belirleyecek önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

U14 GENÇLER LİGİ'NDE 1299 BİLECİKSPOR KULÜBÜ DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ