Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan’da kapsamlı bir dönüşüm tamamladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldan ilçesinde başlattığı alt ve üstyapı çalışmalarını sona erdirerek ilçenin hem yer altı hem de yer üstü dokusunu yeniledi. DESKİ Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen yatırım hamlesiyle; kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu hatları ve yollar baştan aşağıya elden geçirildi.

Celal Bayar Caddesi ve üstyapı çalışmaları:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştiren üstyapı paketinde toplam 40 milyon TL tutarındaki çalışmalar ön plana çıktı. Buldan Merkez Celal Bayar Caddesi'nde 1.300 metrelik güzergahta yaklaşık 2 bin 500 ton asfalt serimi yapılarak cadde modern bir görünüme kavuşturuldu. Bunun yanında otogar çevresinde 1.600 ton asfalt serimi ile Adnan Menderes ve Atatürk caddelerindeki üstyapı çalışmaları tamamlandı; sürücüler ve yayalar için konfor artırıldı.

Altyapıda 25 kilometreyi aşan dönüşüm:

DESKİ Genel Müdürlüğü'nün yönettiği 126 milyon TL tutarındaki altyapı yatırımıyla ilçenin su ve kanalizasyon sistemi yenilendi. Sel ve taşkın riskini azaltmak amacıyla Cumhuriyet ve Gölbaşı mahallelerinde 2.700 metre, Sanayi Caddesi'nde ise 1.800 metre olmak üzere toplam 4.500 metre yağmursuyu hattı inşa edildi. Merkez ve kırsal mahallelerde toplam 30.000 metre içme suyu hattı yenilenerek su güvenliği güçlendirildi.

Toplamda 25 kilometreyi aşan altyapı ağı ve çeşitli üstyapı uygulamalarıyla Buldan, tarihi dokusunu koruyarak modern ulaşım ve hizmet altyapısına kavuştu. Projeler, ilçenin kronikleşmiş altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmeyi hedefliyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tamamlanan çalışmaları değerlendirerek, "Tarihi dokusuyla göz bebeğimiz olan Buldan’ımızı, güçlü altyapısı ve modern yollarıyla geleceğe hazırladık. Verdiğimiz sözleri tutarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran kalıcı eserleri ilçemize kazandırdık. Buldan’ımıza ve Denizli’mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE YÜRÜTTÜĞÜ ALT VE ÜSTYAPI HAMLESİ TAMAMLANDI. 25 KİLOMETREYİ AŞAN ALTYAPI HATTI VE CELAL BAYAR CADDESİ’NDEKİ 2.500 TONLUK ASFALT İMALATIYLA BULDAN, TARİHİ DOKUSUNU MODERN YOLLARLA BULUŞTURARAK YENİ BİR DÖNEME KAPILARINI ARALADI.