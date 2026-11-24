Etkinlikte sunum

İEÜ Medical Point Hastanesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 12. Kaizen Paylaşımları Etkinliğinde yürüttüğü projeleri paylaştı. Etkinlik 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleşti ve sahada uygulanan iyileştirme adımları katılımcılara aktarıldı. Hastane ekibi, günlük operasyonların ve hasta bakım süreçlerinin daha verimli hale getirilmesine yönelik yaklaşımlarını anlattı.

Hastane süreçlerine mühendislik bakışı:

İEÜ Medical Point Hastanesi Kalite Geliştirme ve İyileştirme Müdürlüğü yetkilileri, süreçlerin yeniden tasarlanmasının sağlıkta mükemmelliğin önemli bir bileşeni olduğunu vurguladı. Sunumlarda altı verimlilik projesinin amaçları; kaynakların etkin kullanımı, israfın azaltılması, operasyonel verimliliğin artırılması ve öncelikle hasta güvenliğinin güçlendirilmesi olarak öne çıktı. Yetkililer, mühendislik prensiplerinin hasta bakım süreçlerine uygulanmasının hem hizmet kalitesine hem de maliyet etkinliğine katkı sağladığını belirtti.

Etkinliğin kapsamı ve sonuçları:

Etkinlik, farklı sektörlerden kurumların sürekli iyileştirme deneyimlerini paylaşmasına zemin sundu. Organizasyona bin 400’den fazla katılımcı katıldı. Toplamda 85 firma tarafından 440 proje başvurusu yapıldı; bu projeler enerji verimliliği, çevre, kalite iyileştirme, bilişim, üretim verimliliği ve işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi alanları kapsadı. İEÜ Medical Point’in paylaşımları, sağlık hizmetlerinde mühendislik yaklaşımının uygulanabilir örneklerini ortaya koydu ve benzer çalışmalar için model teşkil etti.

İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİ KALİTE GELİŞTİRME VE İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ, HASTANENİN GÜNLÜK İŞLEŞİYİNİN DAHA VERİMLİ GETİRİLMESİ İÇİN SÜRDÜRÜLEN PROJELER HAKKINDA KATILIMCILARA BİLGİ VERDİ.