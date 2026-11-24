Muallime hanımın çiftliği sahaya indi

Amasya Değirmendere köyünde yaşayan ve 15 yıl özel bir okulda ana sınıfı öğretmenliği yapan evli ve 1 çocuk annesi Mine Alptekin Orak, mesleğini bırakıp yıllardır merak ettiği hayvancılığa başladı. Küçük adımlarla başlayan girişim kısa sürede büyüdü; biriktirdiği para ile aldığı illk hayvanların ardından banka kredisiyle tesisini genişletti.

İlk deneyim ve finansal adımlar:

Orak, önce komşusunun ahırında bakımını üstlendiği 4 dana ile işe başladı ve altı ay besleyip sattı. Deneyim kazandıktan sonra bir bankadan çektiği 1 milyon 500 bin TL kredi ile 10 gebe büyükbaş satın aldı. Yatırımı için otomobilini satarak traktör ve ekipmanlar aldı; çiftliğe mesleğine atıf yaparak 'Muallime Hanımın Çiftliği' adını verdi.

Çiftlik kurulurken eşinin ve arkadaşlarının desteğiyle ahır inşa edildi; Orak köye taşınarak sabah akşam hayvanlarının bakımını üstlendi. Kredi ödemelerine iki yıl sonra başlayacağını, geri ödeme planının ise beş yıl olduğunu belirtti.

Günlük rutin ve gelecek hedefleri:

Çiftlikte saman balyalarının arasında tavuk, kaz ve hindi gibi kanatlılar da bulunuyor. 35 yaşındaki Orak, özellikle 1,5 yaşındaki gebe düveler için yem hazırlama ve ahır temizliğini bizzat yapıyor; doğumları sabırsızlıkla bekliyor. Orak, 'Doğumlarla aramıza katılacak buzağıları bile satsam borcumu kapatmış olurum' diyerek yatırımın riskini hesapladığını ifade etti.

Orak, kaba yem ihtiyacını arazisinden karşılamayı, çiftliği büyütmeyi ve ileride tesisini öğrencilere açmayı planlıyor. Öğrencilerin üretim sahasını görmelerini, sütün nasıl sağılıp yoğurdun nasıl yapıldığını yerinde öğrenmelerini hedefliyor. Ayrıca kadın ve gençlere ilham vererek köye dönüşü teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ziyaretçiler arasında yer alan ziraat mühendisi ve AK Parti Amasya Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik de Mine öğretmeni ziyareti sırasında kutlayarak azminin örnek olduğunu vurguladı. Orak'ın hikâyesi, eğitimden tarıma geçen bir girişimci profili olarak yerel basında dikkat çekiyor.

Öğretmenliği bırakıp ‘yapamazsın’ diyenlere inat 'Muallime Hanımın Çiftliği'ni kurdu