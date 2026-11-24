Eskişehir lüle taşının hikayesi

Eskişehir'e özgü lüle taşı, hem çıkarılışındaki güçlükler hem de işlenmesindeki incelik nedeniyle yerel bir değer olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 8 yıldır bu zanaatı sürdüren usta Aziz Yavuz, taşın en önemli özelliklerinden birinin kullanıldıkça renk değiştirmesi olduğunu vurguluyor: "Bu yüzden lüle taşı çok kıymetli."

Madenin zorluğu:

Yavuz, işi kökünden bilenlerden. "Çocukluğumuzdan beri aşina olduğumuz bir iş. Çünkü bizim köyümüzde çıkan bir taş. Ama çalışmaya tam anlamıyla 2018'de başladım. 8 yıldır hemen hemen haftanın 7 günü burada çalışıyorum." diyor. Çıkarılma sürecinin belirsizlik ve emek gerektirdiğini; bazen günlerce, haftalarca, aylarca ya da yıllarca boşa çaba harcanabildiğini belirtiyor. Bu belirsizlik ve emek, taşın değerini artıran başlıca nedenlerden biri olarak öne çıkıyor.

İşleme süreci ve hassasiyet:

İşçilik lüle taşında büyük önem taşıyor. Yavuz, taşın hem işlenebilir hem de çok hassas olduğuna dikkat çekiyor: "Bir heykeltıraş heykelini bozduğu yere yeniden bir çamur koyabilip düzeltme şansı olabiliyor ama bizim lüle taşında böyle bir şansımız yok. Giden parçası gidiyor, hata yapma lüksün yok." Bu yüzden usta elinin becerisi ve sabrı ortaya çıkan eserin niteliğini belirliyor; ustadan ustaya farklılık gösteren, özgün ve özenli eserler ortaya çıkıyor.

Yavuz, lüle taşından yapılan takı ve tespihlerin hafifliğine de dikkat çekiyor. Özellikle kadın takılarında rahat kullanım sağladığını, küpe veya bileklik takıldığında ağırlık hissi yaratmadığını söylüyor. En ayırt edici özelliği ise taşın zamanla renk değiştirmesi: "Lüle taşı takıları kullanıldıkça renk değiştirir, güzelleşir. Bu her doğal taşta bulunmayan bir özellik. Bu yüzden çok kıymetli."

Emek ve ustalığın birleştiği bu zanaat, hem madenin zorlu doğası hem de hata kabul etmeyen işleme aşamalarıyla örülmüş bir süreç olarak Eskişehir lüle taşını özel kılıyor.

ESKİŞEHİR'DE LÜLE TAŞI SANATÇISI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN AZİZ YAVUZ, LÜLE TAŞLARININ MADENDEN ÇIKARILMASI İLE BONCUKLARI İŞLEME KOŞULLARININ ZOR OLDUĞUNU ANLATARAK, ÜRETTİĞİ TAKILARIN KULLANDIKÇA GÜZELLEŞTİĞİNİ SÖYLEYEREK, "BU MESLEĞİ SEVEMEZSEN YAPAMAZSIN. SEVİYORUZ; HATTA EMEKLİ OLSAK DA BIRAKAMAYACAĞIMIZ BİR İŞ. İNSANA YAPIŞTIĞI ZAMAN BIRAKMIYOR" DEDİ.