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Bilecik kent belleği sergisi geçmişin izlerini gün yüzüne çıkardı

Bilecik Kent Konseyi'nin 'Kent Belleği Sergisi', 'Yakınımızdaki Uzak Tarihimiz' sloganıyla açıldı; Kurtuluş Savaşı fotoğraf ve belgeleri ilgi gördü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:34

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik kent belleği sergisi geçmişin izlerini gün yüzüne çıkardı

Bilecik kent belleği sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekti

Bilecik Valiliği sergi alanında, Bilecik Kent Konseyi tarafından kurulan 'Kent Belleği Sergisi', kent tarihine dair malzemelerle büyük beğeni topladı. Sergi, kent hafızasını görünür kılmayı amaçlayan seçkisiyle vatandaşlardan yoğun ilgi aldı.

serginin teması ve sergilenen materyaller:

Sergi, 'Yakınımızdaki Uzak Tarihimiz' sloganı etrafında şekillendi; özellikle Kurtuluş Savaşı dönemine ait fotoğraf ve belgeler öne çıktı. Günlük yaşamı, sokak ve yapı görüntülerini içeren eski resimler, Bilecik'in üç kez yakılması nedeniyle anılan 'Yanık Şehir' tanımına dair görsel hafızayı da gözler önüne serdi.

kutlamalar ve kent için önemi:

Bilecik'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yılı kutlamaları kapsamında açılan sergi, hem tarih bilincini güçlendirme hem de gelecek kuşaklara aktarılacak görsel arşiv oluşturma işlevi gördü. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen sergi, kent belleğinin korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı artırdı ve ziyaretçilerden olumlu dönüş aldı.

BİLECİK&#039;TE &#039;KENT BELLEĞİ SERGİSİ&#039; BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

BİLECİK'TE 'KENT BELLEĞİ SERGİSİ' BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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