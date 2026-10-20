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Tarama yaşı 74'e çıkarılsın: meme kanserinde yeni hedef

Prof. Dr. Vahit Özmen, Sağlık Bakanlığı ile çalışarak Türkiye'de meme kanseri tarama üst yaş sınırının 69'dan 74'e çıkarılmasını ve 70-74 yaş grubunun mamografiye dahil edilmesini önerdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tarama yaşı 74'e çıkarılsın: meme kanserinde yeni hedef

Öneri ve gerekçe:

Prof. Dr. Vahit Özmen, Meme Sağlığı Derneği (MEMEDER) Onursal Başkanı olarak, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı değerlendirmede Türkiye'deki tarama programının üst yaş sınırının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Özmen, mevcut programda üst yaş sınırının 69 olduğunu hatırlatarak yaşam süresinin uzamasıyla birlikte bu sınırın güncellenmesinin gerekli olduğunu belirtti. Tarama yaşının 74'e çıkarılması için Sağlık Bakanlığı ile çalışmalara başlanacağını ifade etti.

Uluslararası karşılaştırma ve hedeflenen yaş aralığı:

Uzman, ABD'de ortalama risk grubundaki kadınlar için taramanın 40-74 yaş aralığında önerildiğine dikkat çekti. Buna göre Türkiye'de 70-74 yaş grubunun tarama kapsamına alınmasının erken tanı açısından önemli olacağını söyledi.

Prof. Dr. Özmen'in çağrısı hayata geçirilirse, 70-74 yaş arasındaki kadınların da düzenli mamografi taramalarına dahil edilmesi mümkün olacak ve böylece daha geniş bir yaş diliminde erken tanı sağlanabilecek.

Erken tanının etkileri:

Özmen, meme kanserinde erken tanının hastalığın seyrini ve tedavi seçeneklerini doğrudan etkilediğini belirtti. Düzenli mamografi taramaları sayesinde henüz belirti ortaya çıkmadan kanser erken evrede saptanabiliyor.

Hastalığın erken evrede yakalanması hem uygulanan tedavi yöntemlerinin çeşitlenmesine hem de hastaların yaşam süresi ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiye sahip oluyor. Bu nedenle tarama programlarının toplumdaki yaşam beklentisindeki artışa paralel olarak güncellenmesi gerektiği vurgulandı.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yapılan bu açıklama, erken tanı, düzenli kontrol ve mamografi taramalarının önemini yeniden gündeme taşıdı ve yaş sınırlarının yeniden değerlendirilmesi çağrısını güçlendirdi.

MEME SAĞLIĞI DERNEĞİ (MEMEDER) ONURSAL BAŞKANI PROF. DR. VAHİT ÖZMEN, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI...

MEME SAĞLIĞI DERNEĞİ (MEMEDER) ONURSAL BAŞKANI PROF. DR. VAHİT ÖZMEN, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI DOLAYISIYLA YAPTIĞI DEĞERLENDİRMEDE, TÜRKİYE’DE MEME KANSERİ TARAMALARINDA ÜST YAŞ SINIRININ 69’DAN 74’E ÇIKARILMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, BU KONUDA SAĞLIK BAKANLIĞI İLE ÇALIŞMA BAŞLATACAKLARINI SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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