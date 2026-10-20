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Samsun'da down sendromlu bireyler için çözüm ve strateji çalıştayı sonuç odaklı oturumlarla tamamlandı

Samsun'da düzenlenen çalıştayda, down sendromlu bireylerin sağlık, eğitim ve istihdamında somut çözüm önerileri oluşturmak üzere sekiz çalışma masası kuruldu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:57

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da down sendromlu bireyler için çözüm ve strateji çalıştayı sonuç odaklı oturumlarla tamamlandı

çalıştay ayrıntıları

Samsun'da, down sendromlu bireylerin yaşam kalitesinin artırılması, bağımsız yaşamlarının desteklenmesi ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 'Down Sendromlu Bireyler İçin Çözüm ve Strateji Çalıştayı' düzenlendi. Etkinlik Samsun Valiliği himayesinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Çalıştayda sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal hayata katılım süreçleri kapsamlı biçimde ele alındı.

ailelerin ve kurumların rolü:

Programda konuşan Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, erken müdahalenin önemine vurgu yaptı ve down sendromlu bireylerin potansiyellerini ortaya koyabilecek fırsatlara erişiminin gerekliliğini belirtti. Gümrükçü, 'Ailelerimizin ihtiyaçlarını gözetmek zorundayız' diyerek ailelerin doğru bilgiye, nitelikli hizmetlere ve sürdürülebilir destek mekanizmalarına erişiminin kamu kurumlarının önceliği olduğunu söyledi.

Gümrükçü, engellilik alanında kalıcı ve etkili çözümler üretmenin hak temelli, kapsayıcı ve kurumlar arası iş birliğini esas alan yaklaşımlarla mümkün olacağını, sahadaki deneyimler, akademik bilgi ve sivil toplum katkularının bir araya getirilmesinin önemini vurguladı.

çalışma masaları ve beklentiler:

Çalıştay kapsamında oluşturulan sekiz çalışma masasında erken müdahale, bağımsız yaşama katılım ve yaşam boyu destek süreçlerine ilişkin ihtiyaçlar değerlendirildi. Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda ortaya çıkan önerilerin paylaşılmasının ardından öncelikli çözüm alanlarının belirlenmesi hedeflendi. Sonuçların, il genelinde yürütülen hizmetlerin geliştirilmesine ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Programın devamında down sendromlu bireyler ve aileleri için bir akşam yemeği düzenlenmesi ile down sendromlu çocuklara yönelik etkinlik atölyesi gerçekleştirilmesi de planlandı. Çalıştaya Canan Hançer Baştürk (Samsun Vali Yardımcısı), Necmi Çamaş (SBB Genel Sekreter Yardımcısı), Mehmet Köse (AK Parti Samsun İl Başkanı), Burhan Mucur (MHP İl Başkanı) ve çok sayıda vatandaş ile sivil toplum temsilcisi katıldı.

Çalıştay sonunda hazırlanacak olan Samsun Down Sendromu Strateji ve Çözüm Çalıştayı Sonuç Bildirgesi ile ortaya konulan önerilerin uygulanabilir projelere dönüşmesi ve hizmetlerde somut iyileşmeler sağlanması bekleniyor.

SAMSUN’DA &quot;DOWN SENDROMLU BİREYLER İÇİN ÇÖZÜM VE STRATEJİ ÇALIŞTAYI&quot; DÜZENLENDİ.

SAMSUN’DA "DOWN SENDROMLU BİREYLER İÇİN ÇÖZÜM VE STRATEJİ ÇALIŞTAYI" DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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