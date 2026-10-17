İmece ile onarılan okul pazartesiye hazır

Olayın özeti

Sakarya'nın Karasu ilçesi Karasu Mahallesi'nde sel felaketini takip eden hortum, mahalledeki ilkokul binasının çatısına ciddi zarar verdi. Hortumun etkisiyle çatının çok büyük bir kısmı uçtu; İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri ile ilçe protokolü bölgeye giderek hasarı tespit etti ve resmi onarım sürecini başlattı.

hortumun verdiği zarar ve ilk müdahale:

Mahalledeki okul çatısı hortum nedeniyle büyük oranda hasar aldı. Yetkililer inceleme ve ihale süreçlerini başlattı; ancak erişen yetkililer, okulun durumu ve güvenliği hakkında yerinde bilgi verdi. Çatı onarımı için resmi çalışmalar sürerken, mahalle sakinleri eğitimde aksamaya izin vermemek üzere kendi inisiyatiflerini devreye soktu.

mahalle dayanışması ve imece çalışması:

Pazartesi günü eğitim öğretimin aksamasını istemeyen vatandaşlar ve muhtarlık koordinasyonuyla yağmur altında bir araya gelerek çatı tamiratına başladı. Çalışmalara Kaymakam, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Jandarma Komutanı da gelerek yürütülen çalışmayı yerinde inceledi ve vatandaşlara devletin desteğinin devam edeceğini bildirdi.

Mahalle Muhtarı Şefik Kır, yaşananları şöyle özetledi: "Asrın felaketi diyebileceğimiz ölçüde bir hortum yaşadık. Hortum okulumuza sirayet etti. Okulun çatısının 4'te 3'ünü yıktı. İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz geldiler ve ilgilendiler. İhale sürecini başlattılar ancak Pazartesi günü eğitim öğretime ara verilmesini istemediğimiz için el birliği yaptık." Kır, ayrıca temizlik işinin ertesi güne bırakıldığını ve Pazartesi günü çocukların rahatlıkla eğitimlerine devam edeceğini vurguladı.

Onarıma katılan mahalle sakinlerinden İsmail Kıylı ise şunları söyledi: "Elimizden gelen ne varsa kendi kararımızla hızlı bir şekilde okulumuzu tamir ettik. Nasip olursa yarın da geri kalan temizlik işleri yapılacak. Pazartesi günü çocuklarımız güzel bir şekilde okullarına devam edecek. Biz de vatandaş olarak elimizden geleni yaptık, güzel bir şekilde bitirmiş olduk."

yürütülen çalışmaların önemi:

Mahalle halkının ve yerel yetkililerin koordineli çalışması, kısa vadede eğitim hizmetinin devamlılığını sağladı. Resmi onarım ve ihale süreçleri ise hasarın kalıcı olarak giderilmesi için işlemeye devam edecek. Vatandaşların imece usulü müdahalesi, hem eğitime ara verilmemesini sağladı hem de felaket sonrası dayanışma örneği olarak kayda geçti.

Yetkililer, okulun daha kapsamlı onarımı tamamlanana dek öğrencilerin güvenliği için gereken denetimlerin süreceğini belirtti ve bölge halkına destek sözü verdi.

HORTUM NEDENİYLE ÇATIDAN UÇAN KİREMİTLER