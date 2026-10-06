Bilecikli spor yöneticisi Nusret Tosun TASKK disiplin kuruluna seçildi

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun (TASKK) 20. Olağan Genel Kurulu Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, mevcut başkan Şener Aydının listesinde yer alarak disiplin kurulu asil üyeliğine seçildi.

seçim sonuçları:

Genel kurulda başkanlık için Şener Aydın ile Yaşar Zımba yarıştı. Sandıkta toplam 781 oy kullanıldı; beyaz oy pusulasını kullanan Aydın 481 oy, mavi oy pusulasını kullanan Zımba ise 295 oy aldı. Bu sonuçla Aydın, beyaz liste ile delegelerin çoğunluğunun desteğini alarak yeniden TASKK Genel Başkanlığına seçildi.

bilecik temsilcisi ve sürecin yorumu:

Bilecik-ASKF Başkanı Nusret Tosun seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, mevcut başkan Şener Aydın ve yönetimine başarılar temennisinde bulundu. Tosun’un disiplin kurulundaki asil üyeliği, konfederasyon içinde disiplin uygulamalarının izlenmesi ve karar süreçlerine katkı sağlanması bakımından önem taşıyor.

BİLECİK ASKF BAŞKANI NUSRET TOSUN, TASKK DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELİĞİNE SEÇİLDİ