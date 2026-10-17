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Bilecik'te 48 saatlik onarım sonrası su dağıtımı kademeli olarak yeniden başlıyor

Karasu ana isale hattı arızası 48 saatte onarıldı; Beşiktaş ve Bahçelievler'de kesilen su, şebeke basıncı normale döndükçe aynı gün verileceği bildirildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te 48 saatlik onarım sonrası su dağıtımı kademeli olarak yeniden başlıyor

Bilecik'te su kesintisi ve onarım çalışması

Bilecik'te Karasu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle kent genelinde bazı bölgelere su verilemiyor. Arızanın giderilmesi amacıyla ekipler, 48 saat boyunca kesintisiz çalışma yürüttü ve onarım süreci başarıyla tamamlandı.

Müdahale ve etkilenen bölgeler:

Onarım çalışmaları sırasında özellikle Beşiktaş ve Bahçelievler mahallelerinde su kesintileri yaşandı. Ekipler arızayı tespit edip müdahale ederek hattı onardı; şu an şebeke sisteminde basıncın kademeli olarak normale döndürülmesi işlemi sürüyor.

Vatandaş tepkisi ve belediye açıklaması:

Beşiktaş ve Bahçelievler'de yaşayan bazı vatandaşlar, sık tekrarlayan su kesintilerine tepki göstererek yetkililerden benzer olaylara karşı önlem alınmasını istedi.

Şebeke basıncının kademeli olarak normale döndürülmesiyle birlikte, gün içerisinde suyun abonelerimizin kullanımına sunulması planlanmaktadır. Yaşanan zorunlu kesinti sürecinde gösterdikleri anlayış için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz

Belediye yetkilileri, şebeke basıncı normale döndükçe suyun kademeli olarak abonelere verileceğini belirterek vatandaşlardan sürece anlayış göstermelerini talep etti.

BİLECİK&#039;TE KARASU ANA İSALE HATTI&#039;NDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SULAR KESİLDİ.

BİLECİK'TE KARASU ANA İSALE HATTI'NDA MEYDANA GELEN ARIZA NEDENİYLE SULAR KESİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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