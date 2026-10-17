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Yüksekova'nın sobacılar sokağında kış mesaisi başladı

Yüksekova'da kış hazırlıkları soba talebini artırdı; 16 yıldır soba üreten ustalar artan maliyet ve ikinci el tercihi nedeniyle işlerin azaldığını söylüyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yüksekova'nın sobacılar sokağında kış mesaisi başladı

sobacılar sokağında kış hareketliliği:

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları hız kazandı. İlçe merkezindeki Sobacılar Sokağı, soba, boru ve aksesuar arayan vatandaşlarla dolup taşmıyor; ancak alışveriş yapanlar çarşıyı dolaşırken fiyat karşılaştırması yapmayı ihmal etmiyor.

Sert geçen kışların etkisiyle odun sobaları hâlâ birçok ev için temel ısınma aracı konumunda. Köylerde ve sobayla ısınan evlerde yaşayanların yoğun talebi, esnafın sezon başlangıcında hareketlenmesini bekliyor, fakat artan üretim maliyetleri ve bütçe kısıtları satışları etkiliyor.

esnafın durumu ve tüketici tercihleri:

Yüksekova çarşısında dolaşan vatandaşlar, yeni ürün yerine ikinci el sobalara yönelme eğilimi gösteriyor. Bu durum esnaf tarafından sıkça dile getiriliyor; uzun yıllardır mesleğini sürdüren ustalar eskisi kadar sipariş alamadıklarından söz ediyor.

Mevlam Dere, ilçede 16 yıldır soba imalatı ve kaynakçılık yaptığını belirtti. Dere, iş yerinde odun sobaları, soba borusu, havalandırma sistemleri ve su sobaları ürettiklerini, ayrıca çeşitli kaynak işleri gerçekleştirdiklerini anlattı. Dere, şu değerlendirmeyi paylaştı: '16 yıldır bu mesleği yürütüyorum. Eskiden vatandaşların siparişleri çok daha fazlaydı. Şimdilerde ise neredeyse hiç özel sipariş alamıyoruz.'

zanaatın geleceği ve üretim süreci:

Dere, soba imalatının büyük ölçüde el emeğine dayandığını vurguladı ve sanayi tipi üretimin yaygınlaşmasının geleneksel ustaları zorladığını ifade etti. Ustanın aktardığına göre, geçmişte sayıları fazla olan zanaatkârlar günümüzde azalıyor; buna rağmen yerel esnaf, geleneksel üretimi sürdürmeye çalışıyor.

Esnaf, maliyet artışlarına rağmen müşterilere destek olmak amacıyla fiyatlarda kolaylık sağlamaya gayret ettiklerini belirtiyor. Vatandaşların alım gücündeki zayıflık, ikinci el ürünlere yönelmeyi artırırken, üreticiler de hem kalite hem de fiyat dengesi kurma çabası içinde.

Sonuç olarak, Yüksekova'da kış hazırlıkları devam ederken Sobacılar Sokağı hareketli görünse de, esnafın eski yoğunluğu araması ve ikinci el eğiliminin güçlenmesi yerel ekonomi ve zanaatın seyrine doğrudan yansıyor.

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE KIŞ HAZIRLIKLARI HIZ KAZANIRKEN...

HAKKARİ’NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE KIŞ HAZIRLIKLARI HIZ KAZANIRKEN, SOBACILAR SOKAĞI’NDA DA HAREKETLİLİK YAŞANMAYA BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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