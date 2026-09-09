Bilecik'te arıcılık: 466 işletme 22 bin 500 kovanla yılda 135 ton bal üretiyor

Bilecik genelinde arıcılık sektörü, il genelinde faaliyet gösteren işletmeler ve kovan sayısıyla bölgesel bir üretim hacmi oluşturuyor. Kent sınırları içinde kayıtlı 466 işletme bünyesinde yaklaşık 22 bin 500 aktif kovan bulunurken, yıllık toplam bal üretimi 135 ton seviyesinde gerçekleşiyor.

üretim verileri:

Mevsimsel koşullar ve floraya bağlı olarak değişiklik gösterse de elde edilen yıllık 135 ton bal, küçük ölçekli işletmelerin düzenli çalışmasıyla sağlanıyor. Kovan sayısı ve işletme adedinin dengesi, bölgenin arıcılık kapasitesini yansıtıyor; üretimin sürdürülebilirliği için verimlilik ve pazar erişimi öncelikli konular arasında yer alıyor.

kurşunlu köyü ve florası:

Bal hasadı çalışmaları kapsamında Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu Köyü'nde arıcılarla bir araya gelindi. Bölgenin zengin ve özgün bitki örtüsü, üretilen bala kendine özgü aroma ve lezzet kazandırıyor. Bu doğal avantaj, bölge balının karakteristik özelliklerinin oluşmasında belirleyici oluyor.

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz hasat etkinliğinde üreticilerle birlikte yer aldı ve üreticilerin emeklerine vurgu yaptı. Kaymakam Titiz, "Üreticilerimizin büyük emekleriyle elde edilen kaliteli ve doğal balların daha geniş kitlelere ulaştırılması, bölgemizde arıcılığın geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması büyük önem taşıyor. Doğanın sunduğu imkânları emekle buluşturan tüm arıcılarımıza bereketli ve verimli bir sezon diliyorum" dedi.

Bölgede arıcılığın geliştirilmesi ve üretimin artırılması için hem üretici eğitimleri hem de pazarlama kanallarının güçlendirilmesi önem taşıyor. Kurşunlu Köyü örneğinde görüldüğü gibi, yerel flora ve üretici tecrübesi birleştiğinde kaliteyi artıran bir sinerji oluşuyor.

BİLECİK’TE BAL HASADI BAŞLADI