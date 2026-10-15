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Bilecik’te 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle 26 öğrenciye güvenlik eğitimi

Toplum Destekli Polislik ekipleri, Ertuğrulgazi İlkokulu'nda 26 öğrenciye trafik, internet güvenliği ve akran zorbalığı konusunda eğitim verdi.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik’te 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle 26 öğrenciye güvenlik eğitimi

Bilecik’te okulda güvenlik eğitimi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi İlkokulu'nda öğrenim gören 26 öğrenci ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Etkinlik, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında yapıldı.

Eğitimin kapsamı:

Programda öğrencilere polislik mesleği, genel güvenlik, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konularında temel bilgiler sunuldu. Katılımcıların aktif katılımını sağlamak amacıyla soru-cevap bölümleriyle desteklenen uygulamalı anlatımlar yapıldı.

Hedef ve beklentiler:

Yetkililer, eğitimlerin amacının öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerini ve güvenli davranışlar geliştirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca programın okul ile polis arasındaki iş birliğini güçlendirmeye katkı sunduğu ifade edildi.

BİLECİK&#039;TE 26 ÖĞRENCİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ

BİLECİK'TE 26 ÖĞRENCİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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