Bilecik’te 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesiyle 26 öğrenciye güvenlik eğitimi

Bilecik’te okulda güvenlik eğitimi

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi İlkokulu'nda öğrenim gören 26 öğrenci ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Etkinlik, 'Birlikte Güvenli Gelecek' projesi kapsamında yapıldı.

Eğitimin kapsamı:

Programda öğrencilere polislik mesleği, genel güvenlik, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve akran zorbalığı konularında temel bilgiler sunuldu. Katılımcıların aktif katılımını sağlamak amacıyla soru-cevap bölümleriyle desteklenen uygulamalı anlatımlar yapıldı.

Hedef ve beklentiler:

Yetkililer, eğitimlerin amacının öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlenmelerini ve güvenli davranışlar geliştirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca programın okul ile polis arasındaki iş birliğini güçlendirmeye katkı sunduğu ifade edildi.

BİLECİK'TE 26 ÖĞRENCİYE GÜVENLİK EĞİTİMİ