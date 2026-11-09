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Genç iş insanlarının sesi: GAGİAD başkanı Kara’dan 10 kasım mesajı

GAGİAD Başkanı Yunus Kara, 10 Kasım’da Atatürk’ü saygı ve minnetle anarak genç iş insanlarının cumhuriyet değerlerine sahip çıkma ve üretime vurgu yaptı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Genç iş insanlarının sesi: GAGİAD başkanı Kara’dan 10 kasım mesajı

Genç iş insanlarının sesi: GAGİAD başkanı Kara’dan 10 kasım mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Kara, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda 10 Kasım'ı saygı ve minnetle anmanın önemine vurgu yaptı.

Atatürk'ün mirası ve gençlerin rolü:

Kara, 10 Kasım'ın sadece anma günü olmadığını, aynı zamanda Atatürk'ün düşüncelerini, ilke ve devrimlerini daha iyi anlamak ve yaşatmak için sorumluluğumuzu yeniden hatırlamak olduğunu belirtti. Mesajında Atatürk'ün "akla ve bilime dayanan, çağdaş ve bağımsız bir ülke hedefi" ifadesinin bugün de yolumuzu aydınlattığını kaydetti ve genç iş insanlarının cumhuriyetin kazanımlarını korumanın yanı sıra ülkenin geleceğine katkı sunmayı temel sorumlulukları arasında gördüğünü ifade etti.

Ekonomi, üretim ve gelecek vurgusu:

Kara, sözlerinde üretim, yenilikçilik ve girişimcilik üzerinde durarak bu güçle Türkiye'yi daha ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi. Genç girişimcilerin katkılarının cumhuriyet değerleriyle örtüştüğünü vurgulayan Kara, bu anlayışla hareket etmenin ülkenin geleceği için belirleyici olduğunu belirtti.

Mesajını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

GAGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI KARA’DAN 10 KASIM MESAJI

GAGİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI KARA’DAN 10 KASIM MESAJI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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