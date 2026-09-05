Dolar 48,4248 +0,02%
Euro 56,2640 -0,07%
Bist 14.012,42 +0,57%
Altın Gram 6.969,58 -1,39%
EUR/USD 1,1621 -0,08%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bilecik'te çocuklara atlarla unutulmaz tanışma

Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklar, Atlı Spor Kulübü ziyaretinde binicilikle tanıştı; etkinlik, sosyal gelişim ve unutulmaz anlar sundu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te çocuklara atlarla unutulmaz tanışma

etkinlikte yapılanlar:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesindeki koruma ve bakım altındaki çocuklar, Atlı Spor Kulübü'nü ziyaret ederek binicilikle tanıştı. Etkinlikte çocuklar atlarla yakından ilgilenip vakit geçirdi; binicilik deneyimi yaşayarak keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdiler.

il müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinliğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın farklı deneyimler kazanmasını ve sosyal gelişimlerini destekleyecek etkinliklerle buluşmalarını çok önemsiyoruz. Bugün onların yüzlerindeki mutluluğa ortak olduk. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Atlı Spor Kulübüne teşekkür ediyor, çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Nejat İlhan, etkinliğe katkı sunan Atlı Spor Kulübü'ne teşekkür ederek, çocukların sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşturulmasının önemini bir kez daha vurguladı.

ÇOCUKLARA ATLI SPOR SÜRPRİZİ

ÇOCUKLARA ATLI SPOR SÜRPRİZİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Konak kafe tahliyesinde hukuk süreci karar aşamasına geldi
images

Porsuk'un kıyılarında müzik, kukla ve gondol coşkusu sürüyor
images

Ayancık’ta yarım kalan huzurevi projesi bakanlığa devredildi
images

zabıta haftasında Tokat'ta minikler üniformayla denetimde ve oyunda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Alanya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç oto galerideki üç otomobile çarptı

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeline kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği tatbikatı

Sinop'ta baraj gölünde sürdürülebilir balıkçılık için kaçak avcılığa müdahale

Bahçeye uçan otomobilde üç kişi yaralandı

TREND HABERLER

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı: biri ağır