Bilecik'te çocuklara atlarla unutulmaz tanışma

etkinlikte yapılanlar:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesindeki koruma ve bakım altındaki çocuklar, Atlı Spor Kulübü'nü ziyaret ederek binicilikle tanıştı. Etkinlikte çocuklar atlarla yakından ilgilenip vakit geçirdi; binicilik deneyimi yaşayarak keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdiler.

il müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan etkinliğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Çocuklarımızın farklı deneyimler kazanmasını ve sosyal gelişimlerini destekleyecek etkinliklerle buluşmalarını çok önemsiyoruz. Bugün onların yüzlerindeki mutluluğa ortak olduk. Bu güzel etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Atlı Spor Kulübüne teşekkür ediyor, çocuklarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Nejat İlhan, etkinliğe katkı sunan Atlı Spor Kulübü'ne teşekkür ederek, çocukların sosyal ve sportif faaliyetlerle buluşturulmasının önemini bir kez daha vurguladı.

ÇOCUKLARA ATLI SPOR SÜRPRİZİ