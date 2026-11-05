Sultandağı'nda tarlada çalışana saldırı: üç şüpheli 24 saatte tutuklandı

Sultandağı'nda tarlada şiddet olayı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde, tarlada çalışan A.O.B. saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre A.O.B., aralarında önceden husumet bulunan İ.Ö. ile Konya'dan geldikleri belirtilen Ö.K. ve G.S. tarafından öldüresiye darp edildi. Şüphelilerin, mağdurun traktöründe bulunan yaklaşık 1 milyon lira tutarındaki parayı gasp etmeye çalıştıkları iddia edildi.

Mağdurun durumu:

Saldırı sonucu A.O.B.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kemik kırıkları oluştuğu ve ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralının, haberin alındığı sırada hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Jandarmanın müdahalesi ve gözaltılar:

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, faillerin yakalanması için özel çalışma başlattı. Bölgedeki izleri ve olayda kullanıldığı tespit edilen aracı kısa sürede belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda İ.Ö., Ö.K. ve G.S.'yi 24 saat içinde yakalayarak gözaltına aldı.

Adli süreç:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan tutuklandı ve Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLEN ZANLILAR, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.