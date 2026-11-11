Bursa Uludağ'dan üniversiteler arası boksta ilk altın

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından 4-8 Kasım 2026 tarihleri arasında Ordu'da düzenlenen ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası'nda Bursa Uludağ Üniversitesi ilk kez bir altın madalyaya ulaştı. Organizasyonda Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Melisa Nur Efe, kadınlar 57 kilogram kategorisinde mücadele ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

müsabakadaki performansı:

Melisa Nur Efe, 57 kilogram kategorisinde çıktığı maçlarda tüm rakiplerini geride bırakarak üst üste galibiyetlerle finalde kürsünün en üst basamağına çıktı. Genç sporcunun sergilediği teknik ve dayanıklılık, BUÜ adına tarihe geçen bu sonucu mümkün kıldı. Efe'nin başarısı, üniversitenin boks branşındaki en yüksek derecesi olarak kayda geçti.

rektörün tebrikleri ve üniversitenin geleceğe bakışı:

Şampiyonluğun ardından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz elde edilen derecenin üniversitenin spor tarihi açısından önemli bir aşama olduğunu belirtti. Rektör Yılmaz, üniversiteyi başarıyla temsil eden Melisa Nur Efe'yi, teknik ekibi ve Spor Bilimleri Fakültesi yönetimini tebrik ederek, öğrencilerin sportif faaliyetlerine verilen desteğin süreceğini vurguladı.

Ordu'da gerçekleştirilen organizasyona 43 üniversiteden 202 sporcu katıldı. BUÜ'nün bu şampiyonlukla elde ettiği ilk altın madalya, üniversitenin spor programları ve genç sporculara sağlanan desteğin önemini yeniden gösterdi.

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU (TÜSF) TARAFINDAN 4-8 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ORDU’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜNİLİG BOKS TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) ÖĞRENCİSİ MELİSA NUR EFE, 57 KİLOGRAMDA ALTIN MADALYA KAZANDI.