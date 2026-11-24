Bilecik Belediyesi el emeği ürünleri için yeni satış platformu kuruyor

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediyenin kentte üretilen el emeği ürünlerin tanıtımı ve satışına destek vermek amacıyla yeni bir sosyal çalışma başlattığını açıkladı. Proje özellikle üretici kadınlara öncelik vererek yerel üretimin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Sergi ve satış noktası:

Çalışma, Sanat Sokağı Yılbaşı Çarşısı kapsamında yürütülecek. Etkinlik, "El emeği ürünlerinizi vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" sloganıyla el yapımı tekstil, aksesuar, takı ve benzeri ürünlerin halkla buluşmasını sağlayacak bir pazar alanı sunacak.

Katılım ve başvuru koşulları:

Evinde veya atölyesinde üretim yapanlar, başta kadın üreticiler olmak üzere tüm ilgililer satış için başvuruda bulunabilecek. Başvuruların son tarihi 4 Aralık olarak belirlendi. Kayıt ve bilgi için başvurular Bilecik Belediyesi ana binasında yer alan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

Belediye, projenin yerel ekonomiye katkı sağlamasını ve el emeği üreticilerin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasını amaçlıyor. Organizasyon ve kayıt süreçlerine ilişkin ayrıntılar Başın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla duyurulacak.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER BİLECİKLİLERİN BEĞENİSİNE SUNULACAK