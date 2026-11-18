Denetimin kapsamı:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması timleri tarafından tüm ilçelerde, 24 saat esasına göre eş zamanlı trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimin temel hedefi, vatandaşların güvenli seyahat etmesini sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmekti.

Kontroller sırasında özellikle emniyet kemeri kullanımı ve genel trafik kurallarına uyumun sağlanmasına dikkat edildi. Uygulama eş zamanlı olarak tüm ilçelerde yapılarak denetimin etkinliği artırıldı.

Uygulanan yaptırımlar:

Denetimler kapsamında toplam 902 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince kural ihlali yaptığı belirlenen 21 sürücü hakkında idari para cezası uygulandı.

JANDARMADAN TRAFİK DENETİMİ: 21 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZA