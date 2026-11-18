Olayın kısa özeti

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, İnönü Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında sürücü, aracını olay yerinde bırakarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kısa süreli bir çalışma sonucunda şahsı yakaladı.

emniyet müdürlüğünün müdahalesi:

Olayla ilgili bildirim alır almaz çalışma başlatan Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki görgü tanıklarının ve güvenlik kamerası kayıtlarının değerlendirilmesiyle kaçanın tespit edilmesini sağladı. Yakalanan şahıs, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

soruşturma ve inceleme süreci:

Kazayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin ayrıntıların yapılacak inceleme ve değerlendirmeler neticesinde açıklanacağını belirtti. Kamu düzeni ve trafik güvenliği çerçevesinde konuyla ilgili prosedürler uygulanmaya devam ediyor.

EDİRNE'NİN UZUNKÖPRÜ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASININ ARDINDAN SÜRÜCÜ, ARACINI OLAY YERİNDE BIRAKARAK KAÇTI.