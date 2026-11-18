Muğla'da takla atan araçtan yara almadan kurtuldular

Muğla'nın Menteşe ilçesi Devrant mevkisinde seyir halindeki bir araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Olayda araçta bulunanların yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

kaza ve müdahale:

Menteşe-Marmaris karayolu Devrant mevkisinde gerçekleşen kazada, olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan ihbar sonrası bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, ambulans, trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi.

sürücü ve araçta yapılan tespitler:

Ekipler kaza yerine vardıklarında aracın içinde kimsenin bulunmadığı belirlendi. Yetkililer, kazaya karışan sürücünün olayda herhangi bir yaralanma yaşamadığını bildirdi ve gerekli kontrollerin yapıldığını aktardı.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ DEVRANT MEVKİSİNDE SEYİR HALİNDEKİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DİREKSİYON HAKİMİYİTENİ KAYBEDİNCE YOLDAN ÇIKTI VE TAKLA ATARAK TERS DÖNDÜ. ARAÇTA BULUNANLAR KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.