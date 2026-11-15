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Bilim parkında oyunla keşif: Devrek'te çocuklar iki gün bilimle buluştu

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen iki günlük Bilim ve Teknoloji etkinliğinde çocuklar atölye, deney ve oyunlarla hem öğrendi hem eğlendi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 12:51

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilim parkında oyunla keşif: Devrek'te çocuklar iki gün bilimle buluştu

Bilim parkında oyunla keşif: Devrek'te çocuklar iki gün bilimle buluştu

Devrek Baston Park Kongre ve Sergi Salonu’nda başlayan iki günlük Bilim ve Teknoloji etkinliğinde çocuklar, atölye çalışmaları, deney gösterileri ve oyunlarla dolu bir programla buluştu.

Atölyeler ve gösteriler:

Programda robotik kodlama, arkeoloji, mıknatıs ve bilim atölyelerinin yanı sıra elektronik refleks oyunları, ahşap zekâ oyunları ve uygulamalı deneyler yer aldı. Etkinlik alanına kurulan oyun parkurları ile sahne gösterileri çocukların ilgisini çekti ve meraklarını canlı tuttu.

Katılım ve atmosfer:

Çocuklar deneylere doğrudan katılarak uygulamaları yakından inceleme fırsatı buldu; maskotların eşlik ettiği programda aileler de çocuklarıyla birlikte etkinlik alanındaydı. Etkinlik, eğlenceyi öğrenmeyle buluşturarak katılımcılara sosyal ve pedagogik açıdan zengin bir ortam sundu.

Umut Bilgin etkinlik hakkında bilgi verirken, "Çocukların yalnızca izleyici olmadığı, etkinliklere doğrudan katıldığı bir program hazırladık. İki gün boyunca Devrekli çocukları ve ailelerini ağırlayacağız. Amacımız, eğlenceyi öğrenmeyle, oyunu keşifle buluşturarak ailelerin birlikte güzel vakit geçirmesini sağlamak" dedi.

Organizasyon, katılımcıların bilimsel merakını beslemeyi ve ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini hedefleyerek iki gün daha sürecek etkinlik takviminde çocukları ağırlamaya devam edecek.

DEVREKLİ MİNİKLER DOYASIYA EĞLENDİ

DEVREKLİ MİNİKLER DOYASIYA EĞLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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