Vali Sözer liderliğinde güvenlik meclisi: asayiş ve koordinasyon öncelikte

Bilecik'te asayiş ve güvenlik toplantısı:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında valilikte gerçekleştirilen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'na İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ve ilçe kaymakamları katıldı. Toplantıda kent genelindeki kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması ana hedef olarak ele alındı.

Gündem maddeleri:

Toplantıda özellikle asayiş, terörle mücadele, mali ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele konuları değerlendirildi. Her bir başlık altında yürütülen çalışmaların etkinliği, mevcut uygulamalar ve ihtiyaç duyulan ilave tedbirler tartışıldı.

Koordinasyon ve yerel tedbirler:

Güvenlik hizmetlerinin etkin şekilde sürdürülmesi için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda ayrıca trafik güvenliğine yönelik alınan tedbirler ile okul çevrelerinde öğrenci güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar kapsamlı şekilde ele alındı.

Valilik bünyesinde yapılan bu değerlendirme ile sahada yürütülen çalışmalara yön verilmesi ve kurumlar arası bilgi paylaşımının artırılması amaçlandı. Katılımcılar, alınan kararların takibi ve düzenli raporlamanın öneminde mutabık kalarak uygulamaya yönelik adımların sürdürülmesi kararı aldı.

BİLECİK'TE ASAYİŞ VE GÜVENLİK TOPLANTISI YAPILDI