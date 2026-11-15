Bilecik'te gençlerle günlük hayatta manevi değerler konuşuldu

Bilecik İl Müftülüğü tarafından öğrencilerin manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla okullarda bir dizi eğitim programı düzenlendi.

Programın amacı:

Etkinliklerin temel hedefi, öğrencilerle manevi ve ahlaki değerlerin günlük yaşamdaki önemi üzerine doğrudan sohbetler gerçekleştirmek ve bu kavramların davranışa dönüşmesi için yol göstermekti.

Hedef kitle ve uygulama:

Program kapsamında Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9 ve 10'uncu sınıflarında, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi pansiyonunda ve Atatürk İlköğretim Okulu'nda öğrencilere yönelik buluşmalar yapıldı.

Sohbetlerde, erdem, sorumluluk, saygı ve toplumsal dayanışma gibi kavramlar örneklerle açıklandı; öğrencilerin sorularına ve görüşlerine yer verildi.

Yetkililer, bu tür çalışmaların öğrencilerin hem bireysel gelişimine hem de okul ortamındaki iletişime olumlu katkı sağladığını belirterek benzer programların sürdürüleceğini ifade etti.

BİLECİK İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİN MANEVİ VE AHLAKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA OKULLARDA EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENDİ