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Bilecik'te gençlerle günlük hayatta manevi değerler konuşuldu

Bilecik İl Müftülüğü, üç okulda düzenlenen programlarda öğrencilerle bir araya gelerek günlük hayatta manevi ve ahlaki değerlerin önemini anlattı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 14:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te gençlerle günlük hayatta manevi değerler konuşuldu

Bilecik'te gençlerle günlük hayatta manevi değerler konuşuldu

Bilecik İl Müftülüğü tarafından öğrencilerin manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla okullarda bir dizi eğitim programı düzenlendi.

Programın amacı:

Etkinliklerin temel hedefi, öğrencilerle manevi ve ahlaki değerlerin günlük yaşamdaki önemi üzerine doğrudan sohbetler gerçekleştirmek ve bu kavramların davranışa dönüşmesi için yol göstermekti.

Hedef kitle ve uygulama:

Program kapsamında Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9 ve 10'uncu sınıflarında, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi pansiyonunda ve Atatürk İlköğretim Okulu'nda öğrencilere yönelik buluşmalar yapıldı.

Sohbetlerde, erdem, sorumluluk, saygı ve toplumsal dayanışma gibi kavramlar örneklerle açıklandı; öğrencilerin sorularına ve görüşlerine yer verildi.

Yetkililer, bu tür çalışmaların öğrencilerin hem bireysel gelişimine hem de okul ortamındaki iletişime olumlu katkı sağladığını belirterek benzer programların sürdürüleceğini ifade etti.

BİLECİK İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİN MANEVİ VE AHLAKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK...

BİLECİK İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİN MANEVİ VE AHLAKİ GELİŞİMLERİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA OKULLARDA EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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