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Bilecik'te gençlik hizmetlerinde sürekliliğe odaklı inceleme

Vali Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün geçici hizmet binasında yürütülen çalışmaları inceledi, personel ve projeler hakkında bilgi aldı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te gençlik hizmetlerinde sürekliliğe odaklı inceleme

Bilecik'te gençlik hizmetlerinde sürekliliğe odaklı inceleme

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası tamamlanana kadar kullanılacak geçici hizmet binasında incelemelerde bulundu. İncelemeye Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir eşlik etti.

geçici binadaki çalışmalar:

Vali Sözer ve İl Müdürü Demir, binadaki birimleri gezerek çalışma alanlarını yerinde inceledi. Birimler hakkında yürütülen işler ve güncel uygulamalar hakkında İl Müdürü Ramazan Demir'den bilgi alındı. Ziyarette, il genelinde gençlik ve spor alanında sürdürülen faaliyetler, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.

hizmetlerin sürdürülmesi ve projeler:

Görüşmede hizmetlerin aksatılmadan devam etmesi için yapılması gereken düzenlemeler ele alındı. Vali Sözer, personele çalışmalarında kolaylık dileyerek, "Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın gençlik ve spor hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerin aksatılmadan devam etmesi için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülecek" dedi.

VALİ SÖZER, GEÇİCİ HİZMET BİNASINI İNCELEDİ

VALİ SÖZER, GEÇİCİ HİZMET BİNASINI İNCELEDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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