Operasyonun detayları:

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışma sonucu farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların tespit ve takibine ağırlık verildi.

Operasyon sırasında, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. S., kiralanan araç üzerinden yürütülen takip sonucunda Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde yakalandı.

Diğer şüphelinin yakalanması:

Ekipler ayrıca, kasten öldürme suçundan hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. A. isimli şahsı da gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan her iki kişi hakkında gerekli adli işlemler yerine getirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından her iki şahıs, resmi işlemler kapsamında Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Emniyet birimleri, benzer suçların takibine ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

BİLECİK'TE 'KASTEN ÖLDÜRME' VE ' KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL ETME' SUÇLARINDAN ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI