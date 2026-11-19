denetimin kapsamı ve sonuçları:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı çerçevesinde ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin usulsüz kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

Jandarmanın sorumluluk bölgesinde, 24 saat esasına göre yapılan kontrollerde toplam 268 araç incelendi. Denetimler sırasında ekipler hem araçları kontrol etti hem de sürücülere kurallar hakkında bilgilendirme yaptı.

amaç ve uygulama:

Yapılan açıklamada denetimlerin amacının trafik güvenliğinin sağlanması ve kurallara uyulmasının teşvik edilmesi olduğu vurgulandı. Trafik Timleri, ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının usulsüz kullanımını tespit etmeye yönelik işaret ve ekipman kontrolleri gerçekleştirdi.

yerel bilgilendirme ve sonuç:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti. Denetimler sırasında herhangi bir cezai işlem uygulanmadı, uygulamanın asıl hedefinin ihlalleri önlemek ve sürücüleri bilinçlendirmek olduğu ifade edildi.

BİLECİK’TE 268 ARAÇ DENETLENDİ