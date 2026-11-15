Ersin Tatar: Türkiye uluslararası alanda söz sahibi bir ülke konumuna geldi

Ersin Tatar'ın Ordu ziyareti ve değerlendirmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5'inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin uluslararası alandaki yükselişini değerlendirdi. Altınordu ilçesindeki bir otelde yapılan toplantıda Tatar, özellikle son dönemde Türkiye'nin üstlendiği büyük organizasyonlara ve altyapı kapasitesine dikkat çekti.

COP31 ve büyük organizasyonların önemi:

Tatar, Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi'ne atıf yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'den fazla devlet başkanını ağırladığını ve binlerce katılımcıyı misafir ettiğini hatırlattı. Türkiye'nin daha önce NATO toplantılarına ev sahipliği yapmasının ardından benzer büyüklükte bir iklim zirvesini de başarıyla gerçekleştirmesinin, ülkenin uluslararası etkinlik düzenleme kapasitesinin açık bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Tatar, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakan ve yetkilileri, özellikle Murat Kurum'u tebrik etti ve bu başarıların ülkenin diplomatik itibarına olumlu yansıdığını vurguladı.

bölgesel güç ve savunma sanayisi değerlendirmesi:

Tatar ayrıca Türkiye'nin bölgesel gücüne ve savunma sanayisindeki ilerlemelere dikkat çekti. Konuşmasında, Türkiye'nin bugün dünyanın sözünü dinlediği önemli ülkelerden biri haline geldiğini belirterek, İHA ve SİHA gibi milli savunma kabiliyetlerinin KKTC'nin güvenlik ve istikrarına katkıda bulunduğunu söyledi.

İskenderun'dan Ege adalarına kadar uzanan yaklaşık 2 bin kilometre sahil şeridi vurgusuyla, Akdeniz'de Türkiye'nin söz sahibi konumunda olduğuna işaret eden Tatar, bu dönüşümün Kıbrıs Türk halkı için de umut verici olduğunu kaydetti. Tatar, egemenlik, varlık, güvenlik ve istikrarın devam etmesinin geleceğe güvenle bakmak için belirleyici olduğunu sözlerine ekledi.

Ordu Valisi Muammer Erol söz konusu programda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının tarihsel süreçte çok sayıda badire atlattığını; şehitler ve gaziler verildiğini belirterek, iki toplumun zorlu dönemlerde birbirine verdiği desteğin önemine vurgu yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş da Ordu'da Kıbrıs adına anlamlı bir gün yaşandığını dile getirdi.

Program kapsamında KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü nedeniyle Altınordu'da bir çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Çelengi bizzat Ersin Tatar sundu ve kutlamayı Ordu'da yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Törene Kıbrıs gazileri, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı; etkinlikler, hem resmi hem de toplum temelli temsilcilerin bir araya gelmesiyle tamamlandı.

Genel değerlendirmesinde Tatar, Türkiye'nin uluslararası toplantıları başarıyla düzenleyerek altyapı ve organizasyon kabiliyeti sergilediğini; bu durumun hem bölgesel dengelere hem de KKTC'nin güvenlik ve istikrar beklentilerine olumlu katkı sunduğunu belirtti.

Ordu'daki temaslar, iki taraf arasında tarihsel bağların ve ortak hafızanın altını çizerken, ileriye dönük işbirliği ve dayanışma mesajlarını da güçlendirdi.

KKTC 5’İNCİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR KONUŞMA YAPTI