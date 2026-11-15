Türkiye yangınla mücadele deneyimini COP31'de paylaştı

Etkinlik özeti:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) çerçevesinde Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel program, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadeledeki yöntem ve kapasitesini uluslararası paydaşlarla buluşturdu. Programa Kongo, Filistin ve Somali gibi ülke temsilcilerinin bakan düzeyinde katılımı dikkat çekerken, yaklaşık 45 ülkeden genel müdürlük ve müsteşarlık düzeyinde üst düzey temsilciler yer aldı.

Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de katıldı. Açılışta, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele altyapısını ve Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi (UOEM)'nin rolünü konu alan tanıtım filmi gösterildi.

Fidan dikimi ve ortak mesaj:

Katılımcılar, UOEM tesisleri ziyareti öncesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" etkinlik sahasında düzenlenen fidan dikimine katılarak sembolik bir jestte bulundu. Fidan dikimi sırasında konuşan yetkililer, doğanın korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma yönündeki ortak kararlılığı vurguladı. Toprakla buluşturulan fidanlar, uluslararası dayanışma ve bilgi paylaşımına işaret eden birer simge olarak öne çıktı.

Merkezin rolü ve sunumlar:

Etkinlikte söz alan Abdülkadir Polat, orman yangınlarının küresel bir sorun olduğunu ve bu alanda ülkeler arası bilgi, teknoloji ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti. Bekir Karacabey ise yaptığı sunumda Türkiye'nin yangınla mücadelede biriktirdiği bilgi birikimi, kurumsal kapasite ve saha deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Karacabey, uluslararası iş birliklerinin bu tecrübeyi daha da güçlendireceğini belirtti.

Sunumların ardından katılımcılara UOEM tesislerinin teknik imkânları, eğitim kapasitesi ve yürütülen programlar tanıtıldı. Merkezin, ülkeler arası eğitim ve ortak kapasite geliştirme faaliyetlerinde aktif rol oynadığı vurgulandı; özellikle yangın söndürme teknikleri, erken uyarı sistemleri ve afet yönetimi eğitimlerinin paylaşımının önemine değinildi.

Program, tesis tanıtımı ve saha ziyaretleriyle sona erdi. Etkinlik, Türkiye'nin sürdürülebilir orman yönetimi ve yangınla mücadele konularındaki tecrübelerini küresel paydaşlarla paylaşma çabasının somut bir örneği olarak değerlendirildi. Katılımcılar arasında kurulan temasların, gelecekte ortak eğitimler ve iş birlikleri için zemin hazırlaması bekleniyor.

KATILIMCILAR, ANTALYA ULUSLARARASI ORMANCILIK EĞİTİM MERKEZİ'NİN ZİYARETİ ÖNCESİNDE, "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ" ETKİNLİK SAHASINDA DÜZENLENEN FİDAN DİKİMİNE KATILDI.